Steven Defour ne pouvait rêver meilleurs débuts : "Tout n'a pas été parfait, mais la victoire est méritée"

Steven Defour ne pouvait pas rêver mieux avec une première réussie à la tête du KV Malines face au Standard de Liège (2-0).

Débuts réussis pour Steven Defour à la tête du KV Malines. "Mon premier match en tant qu'entraîneur, je voulais le gagner, cela aurait été la même chose contre d'autres adversaires", a confié Defour, ajoutant que c'était plus spécial parce que c'était contre le Standard, un club avec lequel il a aussi une certaine histoire. "J'étais sainement nerveux, mais j'avais une grande confiance en mes joueurs. Bien sûr, vous voulez bien faire, vous voulez aider le club. C'est bien qu'on ait gagné."

Defour a fêté les buts de ses joueurs. "Un match à domicile que vous ne voulez absolument pas perdre. Mais pour continuer à célébrer les goals avec exubérance, je vais devoir me mettre en meilleure forme. Au 2-0, j'ai vu mes assistants partir en direction de Ngoy. Je n'arrivais plus à les suivre et je suis resté sur place", a déclaré Defour en riant.

Plus de confiance

Son analyse du match alors. "Nous avions de bonnes intentions. En possession du ballon, les garçons ont essayé d'exécuter un peu ce sur quoi nous nous étions entraînés, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps pour cela. A la mi-temps, nous avons changé un peu la donne. La possession du ballon s'est ensuite beaucoup mieux passée et nous avons pu marquer. Nous avons commencé à avoir de plus en plus d'occasions et aussi de plus en plus de confiance."

L'équipe avait besoin de ça aussi. "Les joueurs ont grandi au fur à mesure de la partie. C'était le KV Malines que j'aime bien voir et que je veux voir dans les semaines à venir. Nous nous sommes battus pour chaque mètre de terrain. Je suis très heureux que la défense, tant critiquée, ait gardé zéro derrière et que Julien Ngoy ait pu marquer son but. Tout n'a pas été parfait, mais la victoire est méritée. Espérons que nous ferons la même chose samedi".