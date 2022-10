Steven Alzate : "Ils n'ont pas arrêté de presser"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège a chuté derrière les Casernes face au KV Malines (2-0) lors de la treizième de journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ont tenu tête aux Sang et Or avant de sombrer en début de seconde période.

Le Standard de Liège avait à coeur de confirmer après ses deux victoires contre Charleroi et l'Antwerp, mais les Rouches n'ont pas trouvé les solutions face à une bonne équipe de Malines. Les Sang et Or ont mis en difficulté les visiteurs avant de marquer deux goals en trois minutes juste après la pause. "La première période était équilibrée puis ils ont mis plus de pression en début de seconde période, et ils n'arrêtaient pas de pousser. Ils ouvrent le score puis font le break directement après. Ensuite à 2-0 avec leurs supporters derrière, ils étaient au top et c'était impossible de revenir", a confié Steven Alzate à l'issue de la rencontre.

Les Liégeois n'ont jamais inquiété le KaVé ce mercredi soir. "Nous avons eu quelques occasions et mais presque rien en seconde période car nous étions étouffés par le pressing malinois. Il faut penser à Anderlecht maintenant et tourner le bouton. J'ai entendu que c'était un très gros match avec beaucoup de rivalité. Il faudra prendre les trois points et renouer avec la victoire", a expliqué le joueur prêté par Brighton & Hove Albion avant d'évoquer son état de forme.

"J'ai été titularisé lors des trois dernières rencontres et cela n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est un bon test pour moi, mais je m'adapte bien et je me sens bien. Je prends confiance et je veux aider l'équipe au maximum", a conclu Alzate.