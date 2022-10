David Bates a muselé les attaquants du Standard : "J'espère que cette victoire lance enfin notre saison"

Ce mercredi soir, le KV Malines a pris la mesure du Standard de Liège (2-0) lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

David Bates est-il finalement l'homme qui peut aider à résoudre les problèmes défensifs du KV Malines ? Lors de ses premiers matchs, cela ne semblait pas être le cas. Sa première titularisation face au Club dans une défense à cinq ne fut pas évidente sans parler du manque d'automatismes. Mercredi contre le Standard, Il a livré une grosse prestation aux côtés de Vanlerberghe. "Je suis heureux de ces trois points. C'est un nouveau départ pour tout le monde. Nous devons montrer que nous sommes fiers de porter ce maillot. J'espère que cette victoire lance enfin notre saison", a déclaré l'Écossais à l'issue de la rencontre.

Interaction avec les fans

L'interaction entre les joueurs et les fans de KVM s'est à nouveau déroulée comme il se doit. "Le Standard est un grand club en Belgique et il se portait bien ces derniers temps. Nous avons pu rassembler nos supporters derrière l'équipe. Alors quand le Standard vient ici, ça promet d'être une soirée atmosphérique."

De ce que fait la concurrence, Bates ne s'inquiète pas. "Nous n'avons pas été très bons lors des derniers matchs, donc nous devons principalement nous concentrer sur notre situation. Nous avons un bon groupe. Nous devons juste croire en nous-mêmes et travailler dur." Defour a-t-il donné des conseils ? "Un peu oui, mais on ne peut pas tout changer en un jour. Il a essayé d'apporter de l'envie et du caractère."

Quatrième clean sheet

Sur ce plan, le plus gros du travail reste peut-être à faire. "Je m'attends à ce que beaucoup plus de choses tactiques viennent de lui à l'avenir", a-t-il déclaré. En tout cas, la défense du KaVé a une fois de plus gardé le zéro. "C'est la quatrième clean sheet de la saison. Nous devons en collecter davantage, car nous prenons trop de buts jusqu'à présent. En tant que défenseur, je veux faire encore mieux à ce niveau", a conclu Bates.