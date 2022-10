Seraing défait au terme d'un match soporifique face au Cercle

Les Métallos devaient confirmer, ça n'a pas été le cas.

Duel de bas de tableau ce mardi soir, au Pairay, entre le RFC Seraing et le Cercle de Bruges. Une nouvelle affiche très importante attend José Jeunechamps et ses hommes dans cette bagarre pour la descente. Ces deux équipes sont en confiance avant cette rencontre. Les Métallos restent sur trois rencontres consécutives sans défaite, tandis que les Brugeois totalisent six unités en trois matches.

La rencontre débute sur un faux rythme. Suite à une mauvaise relance de Sylla, le Cercle se crée la première occasion de la partie, dès la 9e minute. Denkey réceptionne un ballon venu de la gauche, mais cela passe à côté. Cette partie ne va jamais s'emballer. Les deux équipes s'attendent et ne parviennent pas à mettre en difficulté l'adversaire. A la 26e minute, Somers profite d'un cafouillage dans la défense locale pour adresser un centre en direction de Popovic. Le défenseur et joueur le plus en vue dans ce match reprend et ouvre le score en faveur des Brugeois (0-1).

Malgré cette ouverture du score, cette partie ne va pas changer de physionomie. Il ne se passe rien. Absolument rien. Le Cercle de Bruges se contente de contrôler et d'attendre, tandis que le RFC Seraing ne parvient pas à mettre en danger son adversaire. Les Brugeois tentent parfois leur chance en contre-attaque, mais cela n'inquiète presque jamais Galjé.

Le scénario reste la même en seconde période. Malgré deux tentatives de Simon Elisor, le score n'évolue pas et Majecki n'est que très peu inquiété. En toute fin de temps additionnel, Kehrer récupère une belle balle dans le rectangle de Seraing et frappe croisé. Sa frappe fait mouche, mais le joueur du Cercle est signalé hors-jeu.

0-1 score final, une rencontre soporifique remportée par le Cercle de Bruges. Les hommes de Muslic passent à la 12e place du classement (15 points) tandis que ceux de Jeunechamps retrouvent la zone rouge (16e, 11 points).