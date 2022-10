Changements gagnants pour Hoefkens, le Club s'impose face au STVV

Dominateurs durant l'intégralité de la rencontre, les Brugeois n'auront que très rarement été mis en danger par le STVV.

Ce mercredi soir, le Club de Bruges recevait Saint-Trond dans le cadre de la 13e journée de Jupiler Pro League. Troisièmes avec neuf points de retard sur Genk avant cette rencontre, les Brugeois se devaient de l'emporter pour sécuriser une seconde victoire consécutive en championnat pour la première fois depuis un mois.

En confiance après leur victoire dans le Topper face au Sporting d'Anderlecht le week-end dernier, le Club prend directement les opérations à son compte. Nusa, lancé dans la profondeur, voit Coppens s'interposer de justesse. Quelques instants plus tard, ce même Coppens voit son dégagement contré par Yaremchuk, de peu à côté.

Dès la vingtième minute de jeu, les locaux obtiennent un très bon coup-franc après un magnifique solo de Nusa sur le côté gauche. Hans Vanaken se charge de le botter, le frappe à ras de sol, voit son envoi dévié par Christian Brüls et finir au fond des filets (1-0, 21e). Les hommes de Carl Hoefkens cherchent le K.O. dans ce début de partie. Bien lancé dans la profondeur, Antonio Nusa est trop altruiste alors que la fenêtre de frappe était ouverte. Sur la récupération, l'envoi de Casper Nielsen est contré (28e).

La rencontre est logiquement compliquée pour les Trudonnaires, qui tentent cependant de belles phases collectives lorsque l'occasion se présente, à l'image de cette série de passes amenant la frappe de Konaté, de peu à côté (36e).

Les Gazelles reprennent la seconde période pied au plancher. Vanaken récupère un ballon et sert Meijer, qui adresse un centre à destination de Yaremchuk. L'attaquant ukrainien reprend parfaitement le ballon de la tête, mais sa tentative est tout aussi parfaitement stoppée par Coppens (48e). Quelques minutes plus tard, Dedryck Boyata prend l'avantage dans le duel aérien face à la défense trudonnaire, mais place juste à côté (51e). En difficulté dans la construction, le STVV ne va néanmoins pas s'avouer vaincu. Après une bonne récupération, Boya décale Bocat, dont la frappe est repoussée par Mignolet. (59e)

Quelques instants plus tard, Konaté arrive très en retard sur Mechele. L'intensité est jugée trop importante par l'arbitre, qui place le STVV en infériorité numérique. (62e). Fraîchement monté au jeu, Noa Lang va directement se rendre décisif. Le joueur néerlandais lance parfaitement Yaremchuk dans la profondeur, qui double superbement la mise pour le Club (2-0, 67e). Les changements de Carl Hoefkens sont décidément payants. Skov Olsen, bien servi par Meijer, triple la mise et assomme définitivement les derniers espoirs limbourgeois. (3-0, 71e).

Le score en restera là, et le Club de Bruges s'impose tranquillement et méritoirement face au STVV. Troisièmes, les Gazelles reviennent à deux points de l'Antwerp et à six points de Genk. Le STVV est 11e avec 16 unités.