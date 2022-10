Anderlecht prend l'eau à VARegem dans un match de folie

Quel match on a vécu au Gaverbeek ! Trempés comme des soupes, les 22 acteurs ont joué l'équivalent d'un quart d'heure d'arrêt de jeu...et au coup de sifflet final, c'est encore Anderlecht qui aura pris l'eau.

"En cinq mois, vous avez gâché trois ans" : voilà le message clair et direct lancé aux joueurs, au staff et - surtout - à la direction par les supporters d'Anderlecht ce jeudi au Gaverbeek. Peu importe que le contenu ait été meilleur contre Bruges : ce qui comptera ce soir, c'est de gagner. Car le RSCA est à 12 points du top 4 au coup d'envoi, soit plus près de son adversaire du jour (lanterne rouge) que des Playoffs.

Malgré le même onze que face à Bruges et alors que Mazzù souhaitait voir "la même intensité", ça commence mal : dès le premier ballon offensif de Zulte, Novatus Miroshi envoie un centre millimétré pour Jelle Vossen, qui n'est pas né de la dernière pluie et laisse la défense figée (1-0, 5e). Anderlecht en a plein les pattes : Offor, déjà énorme dans le derby flandrien, remonte la pelouse et sert Alessandro Ciranni qui touche le poteau (9e).

© photonews

Au VAR, au VAR, au VAR

Le RSCA met un peu le pied sur le ballon, Murillo amenant autant le danger qu'il laisse Fadera se promener dans son dos. Une double occasion doit être dégagée sur la ligne de Bostyn (29e), avant une nouvelle grosse alerte : Chinonso Offor, encore lui, envoie une lourde frappe déviée sur la latte de Van Crombrugge (31e). Après cette première demi-heure, le sketch commence. Tout part d'une première phase : Fabio Silva sert N'diaye en retrait, Ciranni sauve sur sa ligne. Sur la phase suivante, Fabio Silva est joliment servi par Murillo et fait 1-1...mais l'arbitre, après une longue consultation du VAR dans l'oreillette et via les images, annule le but.

© photonews

Ce n'est pas tout : Mr Laforge annule le but mais...désigne le point de penalty. L'explication : Arnstadt était hors-jeu sur le but de Silva, mais sur la phase précédente, le Portugais avait été victime d'un rude tacle de Timothy Derijck. Il n'y a donc pas but, mais bien penalty (et Derijck méritait rouge, mais y échappera inexplicablement). Resté chaud malgré les longues minutes de discussions, Fabio Silva fait bel et bien 1-1 devant Bostyn. Et le VAR n'a pas encore dit son dernier mot : alors qu'Anderlecht a globalement repris le contrôle du match, Mr Laforge brandit...une rouge à Zeno Debast pour un contact avec Alieu Fadera. Le VAR le détrompe immédiatement, et logiquement. On joue alors la 45e+7. La mi-temps sera sifflée à 45+10...

En seconde période, Mazzù lance Verschaeren et Amuzu en lieu et place de Stassin et N'diaye. Changement gagnant : c'est le n°10 qui, sur un long ballon magistral de Jan Vertonghen, sort un contrôle en extension tout aussi génial et sert Amadou Diawara pour le 1-2 (57e). D'autant plus joli que jouer au football devient très difficile. Un véritable déluge se met en effet à tomber sur Waregem. Van Crombrugge est le premier à frôler la catastrophe sur une relance (63e). Tambedou l'imite sur une passe plein axe, mais Fabio Silva se heurte à Bostyn, avant que Verschaeren, qui a suivi, ne glisse (67e).

Le héros du match ressurgira alors : le VAR. Kristian Arnstad commet un mauvais geste sur Tambedou, et est logiquement expulsé après consultation des images (71e). Ca ira de mal en pis(cine) pour Anderlecht : sur un corner obtenu par un Zulte Waregem forcément regonflé à bloc, Abdoulaye Sissako pousse le ballon au fond (2-2, 80e). Le RSCA semble reprendre l'ascendant malgré son infériorité numérique, poussera, mais le terrain détrempé favorise l'équipe la plus physique et à ce petit jeu, Zulte l'emporte. Pire : à la 90e+5 (et alors qu'on dispute 10 minutes d'arrêt de jeu), un splendide centre de Ciranni trouve la tête de Zinho Gano, qui crucifie Van Crombrugge. Il ne pleut certainement pas dans le coeur des supporters de Zulte : Mbaye Leye a sauvé sa tête...et Anderlecht est à 5 points de la zone rouge. Intenable.