Miron Muslic, victorieux sur la pelouse du RFC Seraing : "Des points qui font du bien"

Les Brugeois ont fait le minimum syndical, au Pairay, ce mardi soir.

Au terme d'une rencontre très peu animée, le Cercle de Bruges s'est imposé sur la pelouse du RFC Seraing, 0-1. Les hommes de Miron Muslic ont même cru doubler la mise au bout du bout du temps additionnel, mais le but de Kehrer a été annulé pour une position de hors-jeu.

"Ce sont des points très importants. Contre cet adversaire, sur ce terrain, la seule chose importante était de prendre les trois points, et on a su le faire. On aurait pu en mettre deux ou trois de plus, mais nous avons pêché légèrement dans la concrétisation. Je pense que c'est une victoire méritée qui nous donne de l'air au classement" souligne l'entraîneur brugeois.

Buteur en première période, Boris Popovic a trouvé le chemin des filets pour la première fois de la saison. "C'était un match très difficile. Je suis naturellement content d'avoir pu contribuer à la victoire. C'est toujours très difficile de marquer ici, donc ce sont des points très importants" commente le défenseur de 22 ans.

Grâce à ce succès, le Cercle de Bruges remonte à la 12e place du classement, avec 15 unités.