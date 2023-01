Wouter Vrancken a été expulsé : "Je dois m'excuser auprès de mes joueurs"

Lors de la victoire de Genk face au Club de Bruges, Wouter Vrancken a été expulsé en première période. Il a fait son mea culpa après la rencontre.

"Tout d'abord, je veux m'excuser ouvertement auprès de mes joueurs ici présents, je n'aurais pas dû me laisser emporter par les émotions", a déclaré Vrancken en conférence de presse. "Mais j'ai été très surpris d'avoir reçu deux cartons jaunes aussi rapidement".

Vrancken a déclaré qu'il n'avait pas offensé l'arbitre. "Je n'insulterai jamais un arbitre, mes commentaires portent toujours sur la situation. Munoz a reçu un jaune, alors que Balanta fait le même geste et l'arbitre n'a pas sifflé. Parfois, on ne sait plus quelles sont les règles. Oh bien, heureusement que nous avons gagné."

Pour Vrancken, c'était sa première exclusion en tant qu'entraîneur. Samedi, il ne sera pas admis sur le banc lors du match contre Zulte Waregem.