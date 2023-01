Paul Onuachu et Genk impressionnent contre Bruges: "Une grosse prestation collective"

Le leader a confirmé son statut en croquant le champion en titre.

Élu homme du match, Paul Onuachu avait forcément le sourire au micro d'Eleven Sports à l'issue de la belle victoire de Genk contre les champions en titre. "On a été très solides, surtout en première période", estime l'attaquant nigérian, auteur d'un doublé cet après-midi.

"On a eu le contrôle du match, on a été très bon balle au pied et on a aussi eu un peu de chance, avec cette occasion manquée par Lang juste avant le 2-1. Dans l'ensemble, on a fait une très grosse prestation collective", se réjouit encore Paul Onuachu.