Simon Mignolet va devoir jouer au grand frère : "On va encore essayer d'expliquer certaines choses à Sylla"

Le probable futur Soulier d'Or va devoir secouer le cocotier au Club de Bruges.

Simon Mignolet pourrait connaître un mois de janvier historique avec un possible Soulier d'Or, mais sur le plan collectif, il est aussi dans le creux avec le Club de Bruges. Ce dimanche, le champion en titre en a encaissé trois, mais a aussi eu des occasions pour prendre l'avantage.

"Je pense qu'en première période, c'est équilibré", annonce Simon Mignolet. "D'ailleurs le score le montre bien. En deuxième période, Genk a été bien plus présent, a dominé sans avoir réellement eu des occasions, alors que nous, en contre, on aurait pu prendre l'avantage. Ensuite, ils ont marqué leur deuxième but. Si le score était resté à 2-1 on aurait pu avoir une chance dans les dernières minutes, mais la carte rouge change tout."

Et cette carte rouge, c'est un énorme coup de colère de Sylla qui a pratiquement demandé sa deuxième jaune."C'est vrai que ce n'est pas la première fois que Sylla réagit de la sorte. On va encore essayer de lui expliquer que ce n'est pas uniquement pour l'équipe qu'il ne doit pas faire ça, mais aussi pour lui. C'est un excellent joueur qui a un futur et qui doit apprendre pour son futur".

Le Diable Rouge est aussi revenu sur ce que Scott Parker a apporté à l'équipe. "Ce que le coach veut prendra du temps, c'est clair, mais nous les joueurs, nous devons aussi prendre nos responsabilités. On a encore un top match dans une semaine contre Anderlecht et dans ces grands matches, il faut profiter de nos bons moments. On voit déjà ce que le coach nous demande dans la possession de balle."