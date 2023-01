Bryan Heynen forcé d'interrompre les célébrations : un supporter réanimé à Genk - Bruges

Dernier buteur de la rencontre, le capitaine limbourgeois a demandé à ses coéquipiers d'arrêter leurs célébrations devant la tribune.

Ce dimanche, le KRC Genk s'est payé le scalp du champion en titre (3-1) et a pu accroitre son avance en tête du classement. Dernier buteur de la rencontre, le capitaine limbourgeois Bryan Heynen est parti célébrer devant la tribune, avant de faire demi-tour et de sommer tous ses coéquipiers d'en faire de même. La raison ? Le milieu de terrain de 25 ans venait d'apprendre qu'un supporter avait été victime d'une crise cardiaque et était en pleine réanimation, a déclaré le porte-parole du club à Sporza.

"Grâce à l'intervention rapide des autres supporters, des stewards, des équipes de la Croix-Rouge et des secours qui se sont précipités sur les lieux, la situation a été rapidement maitrisée. Dans un état critique mais stable, le supporter a été emmené à l'hôpital le plus proche.