"Le but du football, c'est de s'amuser"

Bilal El Khannouss a une nouvelle fois été étincelant ce dimanche contre le Club de Bruges, avec une passe décisive à la clé.

Revenu de la Coupe du Monde, Bilal El Khannouss a une nouvelle fois été excellent ce dimanche contre le Club de Bruges. À l'assist sur le troisième but des Limbourgeois, le Marocain a été omniprésent durant les 88 minutes qui lui ont été accordées.

Le jeune milieu de terrain ne veut certainement pas commencer à parler de titre : "On savait que ce serait une rencontre très difficile. En plus, c'était une nouvelle fois une équipe avec un nouveau coach. On ne savait donc pas à quoi s'attendre. Mais au final, je pense que nous avons joué un bon match. Le titre ? On ne veut pas y penser, c'est trop tôt. On pense juste à gagner chaque match".

D'un point de vue personnel, vu ses prestations, Bilal El Khannouss voit son nom être cité à l'étranger, mais le président de Genk a déclaré que le club souhaitait le conserver jusqu'en juin 2024. "Moi, je ne m'occupe pas de cela", annonce le joueur. "Ce sont mes agents qui regardent ce qu'il y a de mieux pour moi. Pour ma part, je me concentre sur Genk et je veux juste jouer au football et prendre du plaisir. S'amuser, c'est le but du football et c'est le cas ici à Genk".