Gianni Bruno et les Canaris relancés: "Une victoire méritée!"

Grâce à des buts marqués en fin de première période et à l'heure de jeu, les Trudonnaires sont allés chercher une précieuse victoire à Eupen, samedi soir.

Après le partage concédé dans le temps additionnel à Sclessin et une élimination douloureuse en Coupe de Belgique contre Zulte Waregem, STVV a repris sa marche en avant en allant s'imposer 0-2 sur la pelouse d'Eupen. Un succès qui permet aux Canaris de s'accrocher à leur place dans le top 8.

Et une victoire que les Trudonnaires sont allés chercher en étant bien plus cliniques que leurs adversaires. "C'est vrai qu'on a été très efficaces dans les deux surfaces", analyse Gianni Bruno qui, en ouvrant le score, a planté son neuvième but de la saison en Pro League.

Une efficacité qui tranche avec ce que les hommes de Bernd Hollerbach avaient montré à Zulte Waregem en Coupe. "C'est ce qui nous avait manqué en Coupe, mais sur ce match-ci, on a été efficace et on a su marquer au bon moment, donc je pense que ce sont trois points mérités", conclut le buteur trudonnaire.