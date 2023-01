La situation se corse dans le bas de tableau pour Eupen

L'AS Eupen sent le souffle des candidats à la relégation dans son dos après sa défaite contre STVV de samedi soir.

Deuxième défaite consécutive, samedi soir, pour les Pandas, qui ont été battus devant leurs supporters par des Canaris beaucoup plus efficaces. Une défaite qui précipite un peu plus l'AS Eupen dans la lutte pour le maintien.

En attendant les derniers résultats du week-end, les protégés d'Edward Still n'ont en effet plus que deux points d'avance sur la seizième place et à peine quatre unités de plus que la lanterne rouge.

Mais les Pandas veulent malgré tout rester positifs. A l'image de Boris Lambert. "Il reste 14 matchs et ils faut continuer tout donner tous ensemble. Rien n'est fini et tout n'est pas à jeter, donc il faut continuer à aller de l'avant tous ensemble, c'est le plus important", insiste le défenseur central belge qui sait que le déplacement de mardi à Louvain sera très important.