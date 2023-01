Zinckernagel très déçu : "Aujourd'hui, nous avons joué comme des enfants face à des hommes"

Le Standard s'est douloureusement incliné 4-1 sur le terrain de l'Antwerp cet après-midi. Le Danois était très frustré à l'issue de la rencontre.

Le Standard a encaissé quatre buts au Bosuil pour la deuxième fois cette saison, puisque les Rouches se sont également inclinés 4-1 face au matricule 1 en Coupe de Belgique. Philip Zinckernagel n'a pas été tendre dans son analyse après le match. "Nous n'avons pas été assez agressifs, nous n'avons pas gagné de duels et sommes toujours arrivés trop tard sur les secondes balles. Nous avons laissé les joueurs adverses courir. Aujourd'hui, nous avons joué contre des hommes. Et nous ? Nous avons joué comme des enfants", a lâché le Danois.

"Souvent, on n'a pas l'occasion de revenir dans le match quand on commence comme ça, mais nous l'avons fait. Après la réduction du score, je pensais que nous avions encore une chance, mais peu après, nous avons encaissé un autre but stupide", a souligné le joueur prêté par l'Olympiakos. "Ce n'était vraiment pas notre jour aujourd'hui. Trop de nos joueurs n'ont pas joué à 100% et quand vous jouez contre les meilleurs clubs, vous devez être à 100%. Sinon, ils vous dévorent. Une chose que nous devons absolument faire, c'est courir et nous battre davantage, car nous ne l'avons pas assez fait aujourd'hui. Même si vous avez une mauvaise journée, vous devez exiger cela de vous-même tout le temps", a précisé le milieu offensif.

Photonews

C'est Zinckernagel lui-même qui a couru le plus de kilomètres ce dimanche au Bosuil. "J'essaie de courir beaucoup et d'être présent en attaque. C'est la base, et c'est ce que nous devons exiger les uns des autres également. C'était vraiment difficile. Après le carton rouge, nous avons parcouru beaucoup de mètres pour rien."