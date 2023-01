Michel-Ange Balikwisha : "La carte rouge de Cimirot nous facilite la tâche"

Ce dimanche après-midi, l'Antwerp a infligé une cinglante défaite au Standard de Liège (4-1) lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

L'Antwerp a confirmé sa bonne forme ce week-end lors de la réception du Standard. Après avoir corrigé les Liégeois en Coupe de Belgique fin décembre en huitième de finale, les Anversois ont remis le couvert lors de la 22ème journée de D1A. "On voulait vraiment gagner, comme ce fut le cas en Coupe contre eux. J'y étais pas présent car j'étais blessé, donc je suis très fier d’avoir participé à cette victoire aujourd'hui", a confié Michel-Ange Balikwisha au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Le tournant de la rencontre a eu lieu en seconde période lorsque le Standard a été réduit à dix après l'exclusion de Cimirot. "J'avais oublié qu'il avait reçu une carte jaune. Je passe devant lui et il me tire le maillot. Je pense que j'aurais pu aller marquer, mais c’est sûr que cette rouge nous facilite la tâche. On ne s'attendait pas à avoir autant d'espaces. Dès qu'on avait le ballon, on partait à l'offensive avec Muja", a expliqué l'ailier belge avant d'évoquer ses duels avec son frère."On a eu pas mal de duels avec William, mais sur le terrain, il n’y a plus de frère. On jouait chez nous aujourd’hui et je suis très content d’avoir gagné", a conclu Michel-Ange Balikwisha.