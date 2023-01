Mark Van Bommel aux anges : "L'un de nos meilleurs matchs"

L'Antwerp a confirmé sa bonne forme ce week-end avec sa large victoire contre le Standard de Liège (4-1) lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Mark Van Bommel était évidemment à l'issue de la rencontre. "Nous avons mis une bonne pression dès le début du match, en poussant vers l'avant de manière agressive avec beaucoup d'intensité et de possession de balle. Grâce à ce but rapide, nous avons eu le contrôle dès le début du match", a confié le technicien néerlandais.

Le deuxième but anversois est alors tombé. Une magnifique reconversion offensive avec Muja à la conclusion. "Mettez ce but en ligne et vous accumulerez beaucoup de clics et vues", a lâché Van Bommel.

© photonews

Le Standard a lutté pendant un moment et a réduit le score mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'Antwerp fasse 3-1. De plus, le Standard a été réduit à dix après un deuxième carton jaune de Cimirot en début de seconde période.

"Nous avons déjà eu des semaines difficiles et nous sommes à peu près à la moitié du grand rush. Maintenant, nous devons être bien préparés pour l'autre moitié de saison. Nous jouons avec un groupe restreint, ce qui rend les choses difficiles, mais cela rend aussi le groupe plus soudé, on le remarque chaque semaine à l'entraînement. Le plaisir est palpable sur le terrain et ils jouent tout simplement comme j'aurais aimé jouer. L'un de nos meilleurs matchs de cette saison", a conclu l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, du Bayern Munich et du Milan AC.