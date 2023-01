Ronny Deila lucide après la lourde défaite du Standard : "Notre niveau était bien en dessous de celui de l'Antwerp"

Le Standard de Liège s'est fait écraser par l'Antwerp ce dimanche après-midi lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League (4-1).

Ronny Deila et ses joueurs n'ont pas eu l'après-midi qu'ils espéraient. Le Standard s'est fait surclasser ce dimanche au Bosuil. "Aujourd'hui, nous avons joué contre un adversaire très fort. Surtout ici au Bosuil, ils sont difficiles à battre. Ils sont entrés sur le terrain de manière très agressive. Nous avons perdu trop de duels et aussi les deuxièmes balles étaient presque toutes pour eux. Nous avons fait trop d'erreurs et je dois aussi me regarder et regarder les choix que j'ai faits pendant le match. Quand vous jouez comme ça contre un très bon adversaire, bien sûr que cela est puni lourdement", a confié l'entraîneur principal du matricule 16 à l'issue de la rencontre.

"Avec la réduction du score, nous sommes revenus dans le match. J'avais le sentiment que nous pouvions encore montrer quelque chose et que nous allions rentrer à la mi-temps avec un sentiment raisonnablement bon. Puis nous faisons une autre erreur simple et Anvers peut marquer à nouveau. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur la seconde période. Nous avons joué presque toute la deuxième période à dix et nous ne sommes pas revenus dans le match", a lâché le technicien norvégien.

Une statistique frappante : l'Antwerp a effectué 30 tacles dans ce match, le Standard seulement dix. "Ce n'est effectivement pas bon, nous devrons travailler sur ce point. J'en assume également la responsabilité. Nous n'avons pas gagné assez de duels et c'est la base du football. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons commencer à parler de la façon dont nous passons et de tout le reste. En bref, notre niveau était bien en dessous de celui d'Anvers", a conclu Ronny Deila.