Toby Alderweireld impressionné : "L'Antwerp fait de grands progrès"

Une longue passe d'un défenseur central à Anvers qui a abouti à un but une passe plus tard. On pense alors à Toby Alderweireld mais c'est Pacho qui a lancé Bataille. "Si ça devait arriver, c'était bien fait", a rigolé le capitaine anversois après le match, en montrant les dents.

Car il y avait de nombreuses raisons de sourire au Bosuil après la large victoire (4-1) de l'Antwerp contre le Standard. Le Great Old s'est facilement offert le scalp des Rouches dimanche après-midi. "Mais nous devons avant tout rester calmes. Nous sommes dans une bonne spirale mais contre l'Union nous avions perdu", confie Tovy Alderweireld. La façon dont Anvers a dominé le Standard a été parfois impressionnante, le capitaine l'a vu aussi. "Il y a un bon mélange d'expérience et de jeunes joueurs avec lesquels nous jouons actuellement notre meilleur football cette saison. Et cela avec beaucoup de gars blessés en ce moment que nous devons encore récupérer." Parmi les blessés figurent Yusuf et Gerkens. Le premier a excellé semaine après semaine au matricule 1 en début de saison mais le Nigérian a vu son poste parfaitement repris par le jeune Arthur Vermeeren ces dernières semaines. "Il sera effectivement difficile pour ces gars de revenir dans l'équipe tout de suite", réalise trop bien le capitaine des Anversois. © photonews "Mais ils sont assez pros pour savoir que les choses peuvent changer rapidement. L'Antwerp est en train de faire les bons pas en tant que club car nous ne dépendons plus d'un ou deux gars mais nous pouvons jouer du bon football même avec des blessés." Ambitions Avec ce football, Anvers pourrait avoir une chance de remporter le titre, bien que le leader Genk ait 10 points d'avance et encore un match à jouer. "Avant tout, nous devons nous regarder et nous améliorer. Avec les Playoffs, beaucoup de choses sont encore possibles en raison de la division par deux des points. Mais c'est à nous de continuer à gagner", conclut Alderweireld.