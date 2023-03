Steven Defour n'épargne personne après la claque subie par Malines à Anvers

Steven Defour était très déçu après le 5-0 encaissé par Malines à l'Antwerp. Et il n'a épargné personne dans son analyse d'après-match. Pas même lui-même.

Une défaite qui fait tâche. Cinq jours après avoir validé sa qualification pour la finale de la Coupe, le Kavé s'est fait étriller par l'Antwerp, dimanche après-midi (5-0).

"On a été totalement surclassé. Techniquement, tactiquement et mentalement", reconnaissait Steven Defour après le match. Et le coach n'a pas épargné ses joueurs après le match. "Je pensais que le groupe était plus avancé que ça, mais, manifestement, ce n'est pas le cas."

Mais le coach du Kavé est également autocritique après cette lourde défaite au Bosuil. "Je suis aussi responsable. En déplacement, on a été beaucoup moins bon en déplacement qu'à la maison. Maintenant, je dois faire en sorte que ça ne se reproduise plus."