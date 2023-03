Toby Alderweireld dit au revoir aux Diables Rouges : "J'aurai tout donné"

A 34 ans, Toby Alderweireld a décidé de tourner la page des Diables Rouges. Il l'a annoncé ce lundi.

C'est un mastodonte de notre football qui décide de quitter l'équipe nationale ce lundi. Toby Alderweireld, du haut de ses 127 sélections, a annoncé sa retraite internationale "avec effet immédiat".

Dans un communiqué publié sur le site de l'Union belge, Alderweireld adresse ses derniers mots en tant que Diable Rouge. Avec nostalgie et toujours autant de passion.

"En tant que petit garçon, je rêvais d’évoluer en équipe nationale. Je suis tellement reconnaissant et fier que ce rêve soit devenu réalité", commence-t-il. "Quatorze ans plus tard, je peux me remémorer 127 matches internationaux, trois Coupes du Monde, deux Championnats d’Europe et d'innombrables souvenirs. J'ai mal au cœur en vous annonçant par ce biais que j'ai décidé de prendre ma retraite internationale avec effet immédiat. J'aurai tout donné, physiquement et mentalement, depuis mes débuts internationaux en 2009."

Alderweireld se concentrera dorénavant sur l'Antwerp et sa vie familiale. "Il est temps à présent d'accorder plus d'attention à ma merveilleuse famille et de me concentrer de façon optimale sur mon rôle à l'Antwerp. Une décision extrêmement difficile à prendre, mais la bonne pour moi en ce moment."

"Je tiens à remercier tous mes coéquipiers et les membres du staff des Diables Rouges pour les moments inoubliables que nous avons vécus ensemble. Rien n’aurait été possible sans leur soutien. Enfin, je souhaiterais m'adresser au public belge : vous avez toujours été à nos côtés partout dans le monde. Merci pour votre soutien. Je ne vous oublierai jamais", a conclu Alderweireld.