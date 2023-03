OFFICIEL : Toby Alderweireld prend sa retraite internationale !

Toby Alderweireld avait évoqué une retraite internationale possible la semaine passée. Il n'a pas tardé à prendre sa décision. L'Anversois veut se concentrer sur son club, l'Antwerp, où il est sous contrat jusqu'en 2025.

Alderweireld a fait ses débuts avec les Diables Rouges le 29 mai 2009 lors de la Kirin Cup au Japon contre le Chili. Depuis lors, il a accumulé 127 sélections. À ses débuts, il jouait principalement au poste d'arrière droit, mais ces dernières années, il est devenu un élément fiable dans l'axe de la défense des Diables rouges.

Bedankt allemaal - Merci à tous - Thank you all.

