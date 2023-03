Edward Still réaliste : "Individuellement, il n'y a pas photo..."

Eupen s'est incliné sur le terrain sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche soir (2-1).

Edward Still ne se faisait pas d'illusion malgré le penalty obtenu puis raté par ses hommes, et le but tardif marqué par Prevljak. "Sur le papier, individuellement, il n'ya pas photo entre les deux équipes. Il faut alors chercher à prendre l'avantage d'une autre façon : par l'agressivité, ou (des situations où) l'Union ne s'attend pas à ce qu'on puisse les presser. Dans nos transitions en première mi-temps, nous n'avons pas réussi à les capitaliser. Faire la différence ici sur la première mi-temps et gagner le match haut la main, on n'en est pas là aujourd'hui. On doit connaître nos limites, aussi; On a déjà été dans cette situation plus tôt dans la saison, où on mène après 10 minutes au Standard, mais après il y a un pic d'orgueil de la part de l'adversaire et ça devient difficile. Des regrets évidemment, mais beaucoup de respect et d'admiration envers cette équipe de l'Union."

Focus sur Ostende

Lors de la prochaine journée, les Pandas recevront Ostende, leur plus proche poursuivant au classement. En cas de victoire, les Eupenois prendraient alors 6 points d'avance sur les Côtiers et feraient un immense pas vers le maintien. Mais Edward Still ne veut pas non plus tout jouer sur cette rencontre. "Si c'est l'un des matchs les plus importants de notre saison ? Oui et non. C'est le risque, aussi. C'est comme pour l'Union et Karel (Geraerts) : s'ils donnent toute l'attention et l'énergie pour leur match contre Genk (lors de la prochaine journée) en disant que c'est le match le plus important de la saison, cela crée trop de pression. Pour moi, ce match (ce dimanche) était tout aussi important que celui contre Ostende. Si on avait forcé un résultat ici, cela aurait envoyé un fort signal aux autres équipes, un choc. C'aurait été presque comme commencer notre prochain match avec un but d'avance, quasiment. Nous allons rester calmes; concentrés sur nous-mêmes. Nous entamerons ce match de manière collective et appliquée."