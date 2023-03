Stef Peeters amer : "On ne va plus prendre beaucoup de points en jouant comme ça"

Le capitaine d'Eupen n'était logiquement pas satisfait après la défaite sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche soir (2-1).

Face à l'Union, les Pandas ne se sont montrés que très rarements dangereux. Les coéquipiers de Stef Peeters commencent, après un bilan plutôt positif en février (3 nuls - 1 victoire - 1 défaite), le mois de mars par une défaite logique.

"Nous avons joué avec trop peu d'ambition", a regretté un Stef Peeters déçu après la rencontre au micro de Sporza, pointant également du doigt la qualité des ballons joués par Eupen ce soir.

Après cette défaite, Eupen reste dans une position très incertaine dans la lutte pour le maintien. Une chose est sûre pour le capitaine des Pandas : "Nous ne prendrons plus beaucoup de points en jouant comme ça."

Il faudra en eftet régler la mire, et au plus vite. Eupen reçoit en effet Ostende, son plus proche poursuivant, lors de la prochaine journée. Une rencontre importantissime pour la suite de la saison. "A domicile, contre Ostende, cela se battra beaucoup. Nous devrons nous y préparer", a prévenu Peeters.