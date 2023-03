L'Union peut se concentrer sur Berlin : "Cette victoire fait du bien !"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 ce dimanche soir face à Eupen. Une victoire primordiale avant le déplacement à l'Union Berlin en 8e de finale aller d'Europa League.

"Ca fait du bien. Je ne vais pas mentir : aujourd'hui, le seul but c'était de gagner", a déclaré Senne Lynen - auteur d'un assist et d'une bonne prestation ce dimanche soir - après la victoire contre Eupen.

L'Union était dans un creux avant cette rencontre, mais pour Lynen, pas question de crier à la perte de confiance. "Les matchs qu'on a perdus, ça se joue sur des détails. On n'avait pas mal joué."

Union vs Union : bis repetita

Les Saint-Gillois iront ce jeudi défier l'Union Berlin. "Sur ce huitième de finale, on n'a rien à perdre. Quand on avait débuté notre campagne, les gens pensaient qu'on allait peut-être prendre un ou trois points. On termine premiers, avec treize points."

Si on est favoris ou pas ? Je m'en fous, en fait. L'Union Berlin reste une grande équipe

L'Union avait commencé sa campagne européenne par une victoire à Berlin. Ce qui, selon Lynen, ne change absolument rien. "Si on est favoris ou pas ? Je m'en fous, en fait. (L'Union Berlin) est une équipe du top. On avait vu des images extraordinaires d'eux, ils étaient premiers à l'époque. Là, ils sont 3e (de Bundesliga), ca reste une grande équipe", a prévenu Lynen.

"On a déjà montré qu'on pouvait le faire, mais ce sera un match différent. Le fait qu'ils soient sur une série d'un point sur six ? Ca ne dit rien du tout, ils ont perdu contre le Bayern (3-0, ndlr), mais ils avaient fait bon match."