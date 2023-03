Un hold up d'OHL à Charleroi? "Ce sont les victoires les plus savoureuses"

Les Louvanistes ont souffert sur la pelouse du Sporting. Mais ils ont quitté Charleroi avec les trois points et une excellente opération au classement.

25 tirs au but à 9, 5 tentatives cadrées à 2, 65% de possession contre 35: les chiffres appuient le constat, OHL a été nettement dominé par le Sporting de Charleroi. C'est pourtant bien Louvain qui a quitté le Mambourg avec les trois points.

"Ce sont les victoires les plus savoureuses"

Un hold up? "C'est sans doute notre victoire la moins méritée de la saison", répond Casper De Norre, qui a été décisif en lançant Mousa Al-Tamari sur l'unique but du match. "Mais ce sont les victoires les plus savoureuses, parce qu'il faut s'arracher pour aller les chercher. Après une période aussi difficile, cela fait du bien d'enchaîner", ajoute le latéral louvaniste.

OHL avait en effet connu un sérieux creux entre la mi-janvier et la fin du mois de février, avec une série de sept matchs sans victoire, mais grâce aux six sur sur six qu'ils viennent de conquérir, les Louvanistes sont revenus à un petit point du top 8...