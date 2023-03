Un Felice Mazzu plutôt satisfait, malgré la défaite

Plusieurs points positifs et un seul point négatif: Felice Mazzu a apprécié le visage affiché par ses Zèbres vendredi soir contre OHL. Malgré une défaite qui coûte cher dans la course au top 8.

Comment analyser la défaite de Charleroi contre OHL? Les Zèbres ont très bien débuté, se sont procurés énormément d'occasions, mais ont payé cher l'une des rares incursions louvanistes dans leur rectangle. Forcément rageant. "Il y a énormément de frustration", résumait Damien Marcq.

"On méritait au moins un point"

"On est très frustré et déçu", enchaîne Felice Mazzu. "On ne leur a pas laissé grand-chose et je pense qu'on méritait au moins point." Car le T1 du Sporting est satisfait du niveau de jeu déployé par ses troupes dans ce duel entre deux candidats au top 8. "Je ne peux que féliciter mes joueurs pour l'intensité, l'envie et la mentalité qu'ils ont mises dans ce match."

Les Zèbres ont, en effet, dominé la rencontre, mais c'est dans l'efficacité qu'il faut chercher l'explication de cette défaite contre OHL. "C'est le seul point négatif. On a manqué d'efficacité et de réussite. On a eu les situations pour marquer. On aurait dû le faire. On ne l'a pas fait et on le paye. Mais je tiens vraiment à féliciter mes joueurs pour l'envie et la mentalité", répète le T1 du Sporting.