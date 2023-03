🎥 L'homme qui a plombé Charleroi

Un éclair de génie, ajouté à la passivité de la défense de Charleroi, aura suffi au bonheur louvaniste, vendredi soir au Mambourg.

Dans un match nettement dominé par Charleroi, c'est OHL qui s'est imposé, vendredi soir, en ouverture de la 27e journée de championnat.

Les Louvanistes ont surtout fait le gros dos dans le Hainaut, mais ils ont aussi su exploiter les contres pour faire mal au Sporting. À l'image de l'unique but de la rencontre, inscrit par Mousa Al-Tamari, dès la 16e minute de jeu.

Idéalement lancé par Casper De Norre, le Jordanien s'est joué de Stefan Knezevic avant de placer le ballon hors de portée d'Hervé Koffi. Un but, le cinquième de la saison pour Al-Tamari, qui rapporte trois points et qui permet à OHL de se replacer dans la course au top 8.