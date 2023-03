"Pour les mêmes situations, à Bruges, on ajoute 11 minutes": le coup de gueule de Felice Mazzu après Charleroi-OHL

Le coach carolo était déçu et un peu frustré après la défaite des siens contre OHL, vendredi soir, au Mambourg. Et il regrette notamment la légèreté du temps additionnel accordé par le trio arbitral en fin de match.

Après deux victoires consécutives et une série de cinq matchs sans défaite, le Sporting de Charleroi a connu un sérieux coup d'arrêt contre OHL, vendredi. Une défaite qui prive aussi les Zèbres d'une potentielle belle opération au classement et qui frustre Felice Mazzu.

Notamment parce que le temps additionnel accordé par le quatuor arbitral s'est limité à cinq minutes. "Il y a eu cinq changements par équipe, il y a Louvain qui a cassé le jeu, il y a eu les gains de temps du gardien d'OHL... Je ne suis jamais là pour critiquer, mais... pour les mêmes situations, à Bruges, on ajoute onze minutes", regrette-t-il.

"Je ne sais pas si avec plus de temps, on aurait pu revenir au score. Ce n'est pas à cause de l'arbitre qu'on a manqué les occasions ou qu'on a encaissé le but, mais il y a une incohérence dans l'application du règlement."