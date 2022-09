Marc Brys très satisfait : "Ce dont ce groupe est capable est fantastique"

OHL réalise un début de saison fantastique. Charleroi s'est incliné à Den Dreef, où on commence à rêver d'un exploit.

Louvain a souvent eu des ambitions élevées, mais semble cette fois capable de s'en montrer digne. OHL est 4e avec trois points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise qui joue cet après-midi. Face à Charleroi, les Studenten ont joué intelligemment leur match. Marc Brys avait prévenu : selon lui, le milieu est "l'un des meilleurs de Belgique". "Nous avons donc opté pour un plan un peu différent. Le but était de les prendre de vitesse dans le dos", pointe-t-il en conférence de presse. "Ca n'a vraiment commencé à marcher qu'après le but. Là, nous avons trouvé leur dos fréquemment avec beaucoup d'occasions, notamment la barre transversale".

Le premier but d'OHL tombe d'ailleurs sur un long ballon mal négocié par Hervé Koffi. Et malgré l'égalisation tardive de Charleroi, Louvain trouvera encore la faille. "Ce dont ce groupe est capable mentalement est incroyable", se réjouit Brys. "Le premier but encaissé était déjà un coup dur, mais le second encore plus. Ce groupe a une énorme cohésion. Ce n'est pourtant pas évident avec tant de nationalités différentes, par exemple. Notre classement est justifié, mais ce n'est qu'une base de travail".