Daan Heymans déçu : "Il faut essayer de ne pas perdre..."

Daan Heymans avait pourtant ouvert le score de bien belle manière. Mais Charleroi a fini par s'incliner, et le médian offensif était très déçu.

"Nous avons bien commencé le match, pris l'avantage...c'est dommage d'encaisser de cette façon ensuite", entame Daan Heymans. En seconde période, Charleroi obtiendra un penalty, mais peinera tout de même à être dangereux dans le jeu. "Nous créons trop peu en deuxième mi-temps. Mais quand tu réussis à faire 2-2 à la 80e, tu ne dois plus perdre ce match. Si tu ne peux pas le gagner, tu dois essayer de ne pas le perdre".

La qualité de Louvain, cependant, est soulignée par le médian carolo. "Nous avons joué contre eux en préparation et vu leurs qualités. J'avais dit à l'époque qu'OHL serait la surprise de la saison", rappelle Daan Heymans. "Nous avons déjà joué contre de plus gros noms cette saison et vécu un match moins difficile. Ici, c'était l'un des matchs les plus compliqués de la saison".