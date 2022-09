À OHL, de grands sourires : "Très contents de cette victoire !"

Oud-Heverlee Louvain commence à devenir un club avec lequel il faudra compter cette saison pour le haut de tableau. Hamza Mendyl, auteur d'un match plein, avait un grand sourire après le match.

Il a touché la latte, provoqué un penalty, s'est promené sur son flanc : le match d'Hamza Mendyl est à l'image de celui d'OHL, enthousiaste, perfectible mais plaisant. "On savait que ce serait un match compliqué, on y était préparés", sourit l'international marocain après la rencontre au micro d'Eleven. "Tout le groupe était hyper motivé à l'idée de jouer ce match ! On est trop contents de ces trois points".

OHL a bien contrôlé Charleroi, prenant progressivement l'ascendant en seconde période. "Le coach nous a demandés de rester bien agressifs au ballon, bien concentrés. On a tout donné", affirme Mendyl. "Cette victoire est méritée, je crois. Nous sommes clairement en confiance. Une bonne préparation, une bonne équipe, la confiance qui est là...on veut continuer à faire de belles choses. C'est un club familial, qui nous pousse à tout donner".