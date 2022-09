Edward Still n'a pas vu un Charleroi "timide" : "Nous avons contrôlé le match"

Charleroi a fini par s'incliner, mais les Zèbres ont-ils livré un mauvais match pour autant ? Pas vraiment. Edward Still a livré une analyse complète de cette rencontre au micro d'Eleven Sports.

Le coach carolo était naturellement déçu du résultat, mais pas de ce qu'il avait vu. "C'est frustrant car il y a eu de très bonnes choses. On se sentait en contrôle dans ce match", affirme Edward Still. "Malheureusement, il nous a manqué un peu de pénétration dans les derniers mètres. Nous n'avons pas réussi à trouver la profondeur assez souvent". OHL, à l'inverse, l'a trouvée à l'envi par moments.

Timides ? Non, non, non

"Ils nous ont fait mal pendant une séquence de 10-15 minutes, dans les transitions, dans leurs courses en profondeur que nous avons eu du mal à gérer", concède Still. Résultat : sous pression, la défense a commis des erreurs...et Koffi aussi. "Oui, c'est vrai, mais il nous a déjà sauvés assez souvent", élude son entraîneur, qui refuse de parler de timidité offensive dans ce match. "Timides ? Non, non, non. Nous avons contrôlé ce match. La possession est de 55-45 en notre faveur et même quand ils avaient le ballon, nous étions en contrôle défensivement".

Charleroi s'incline sur des cadeaux

Ce sont donc des erreurs, et l'absence du coup de reins nécessaire qui ont coûté cher aux Zèbres. "Nous avions un temps de retard au moment de conclure, de nous créer des occasions franches. Mais nous marquons tout de même deux buts", souligne Edward Still. "Il y a aussi eu des prestations individuelles intéressantes. Je pense à Marco, Stelios, Heymans. C'est positif. Et puis, nous prenons deux buts sur des cadeaux...et le troisième parce qu'après l'égalisation, nous nous sommes précipités plutôt que d'être patients".