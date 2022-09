Marco Ilaimaharitra a des regrets : "On leur donne les buts..."

Marco Ilaimaharitra avait égalisé sur penalty pour Charleroi. Le capitaine malgache n'a pas vraiment pu savourer, car les Zèbres s'inclinent finalement.

Charleroi a proposé quelques belles phases, ouvrant notamment le score sur une vraie merveille collective. Mais au fil de la rencontre, des erreurs ont plombé les Zèbres. Et en seconde période, OHL a progressivement pris le dessus, malgré un penalty bien transformé par Ilaimaharitra. "On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir", regrette celui-ci. "On leur donne les buts. Un long ballon sur lequel on aurait dû être plus agressif, un mauvais marquage...c'était évitable. Ce ne sont pas des exploits d'OHL mais des goals offerts".

Marco Ilaimaharitra sait aussi que Charleroi a manqué de précision devant. "Nous avons été trop timides par moments. Mais aussi trop précipités parfois", estime-t-il. "Il aurait fallu être plus patients. On savait qu'OHL nous attendrait comme ils l'ont fait. Même à 2-2, je crois qu'on pouvait mettre le troisième but avec un peu de patience...mais ils l'ont fait eux-mêmes".

Charleroi veut relever la tête

Les Zèbres ont décidément du mal à enchaîner cette saison. Pas de deuxième victoire consécutive pour Charleroi. "Mais on doit relever la tête. Il y a un match avant la trêve internationale, on doit le gagner". Ce sera samedi prochain, face à Westerlo au Mambourg.