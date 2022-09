Mercato insuffisant à Charleroi ? Edward Still relativise après la défaite

La quasi-absence de mercato à Charleroi a rendu furieux une bonne partie du public, qu'on a entendu chanter à Louvain. Edward Still a tenté d'expliquer la position de la direction et du club.

"Merci Mehdi, merci Mehdi, merci" : les supporters du Sporting Charleroi se faisaient entendre à Den Dreef, et ont continué à ironiser à plusieurs moments de la rencontre. Le mercato peu actif du Sporting Charleroi ne passe pas. Edward Still comprend, mais a encore tenté d'expliquer la position du club. "Nous ne voulions pas faire n'importe quoi", rappelle-t-il. "Des profils étaient ciblés. Moi aussi, j'aurais aimé des renforts. Mehdi et Pierre-Yves ont fait les efforts, des offres même supérieures à celles prévues ont été émises".

Il faut en profiter pour soutenir nos jeunes !

Mais aucun renfort de dernière minute n'est venu. "C'est comme ça, si les offres sont refusées, que voulez-vous faire?", relativise Still. Selon le coach des Zèbres, il y a la qualité nécessaire au sein du groupe. "On verra plus souvent des jeunes comme Descotte, qui est rentré aujourd'hui, ou comme Hosseinzadeh. Il y a bien assez de qualité pour faire quelque chose jusqu'en janvier, et après, nous verrons".

Still conclut en appelant ses supporters au calme. "Il n'y a pas matière à paniquer. Je comprends la volonté des supporters de voir du mouvement. Mais concentrons-nous sur ce que nous avons à disposition, sur la jeunesse, notre jeunesse, qui sera un peu plus mise en avant", conclut-il.