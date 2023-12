Une "erreur flagrante" ? La réponse du Professional Referee Department qui va faire enrager La Gantoise

C'est le cas du tirage de maillot de Brandon Mechele sur Hugo Cuypers, étant intervenu dans les premières minutes du match et pour lequel l'arbitre Jonathan Lardot a décidé de ne pas siffler de penalty.

Furieux, le président de La Gantoise Michel Louwagie avait déclaré : "C’était une erreur flagrante. Et en menant 0-1, le match aurait été complètement différent. En 2023, nos arbitres belges ne sifflent toujours pas correctement les matchs."

Bertrand Layec, représentant du Professionnal Referee Department, s'est exprimé sur cette phase. Il soutient la décision de Laforge. "Cuypers est déséquilibré. On aurait soutenu une décision de penalty en live, mais se pose la question de l'intervention du VAR. Il manque certains éléments flagrants pour une intervention. Uniquement une décision sur le terrain était attendue."

An analysis on the not given penalty during #CLUGNT. #UnderReview pic.twitter.com/r8ZDT3i4q2