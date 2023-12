"L'arbitre a eu de la chance, le VAR s'est trompé" : nouvelle décision très polémique en Pro League

Cette semaine, le département des arbitres est revenu sur les phases litigieuses qui ont animé la bataille des Flandres entre le Club de Bruges et La Gantoise, ce dimanche. Le penalty non donné à Hugo Cuypers, premièrement, mais aussi une éventuelle position de hors-jeu d'Igor Thiago sur la phase amenant l'ouverture du score.

"Il est important de revenir sur l'action qui précède le penalty, dans laquelle Thiago aurait pu être hors-jeu. Quelques minutes plus tard, les images montraient que ce n'était pas le cas et le penalty a logiquement été accordé" a commenté Bertrand Layec, le directeur du département des arbitres, dans la "review" hebdomadaire.

Le VAR n'a pas pris en compte un éventuel hors-jeu, reconnaît son directeur. "Il a jugé que la phase du penalty était une nouvelle action. Plus personne n'a donc pris en compte le hors-jeu, pour se focaliser sur l'action du penalty. C'est pourquoi le VAR n'a pas eu le réflexe de tracer la ligne au moment de la décision, mais seulement plusieurs minutes plus tard."

Le service d'arbitrage estime donc que le VAR a commis une erreur, qui n'a pas prêté à conséquences. "Selon nous, la phase du hors-jeu et celle du penalty font partie de la même action. C'est une erreur d'interprétation de penser qu'il s'agit d'une action différente. L'arbitre a eu de la chance que Thiago ne soit pas hors-jeu" a conclu Bertrand Layec.

Watch the full episode in the RBFA App. ⬇️ https://t.co/jWqR6zW3O4