Un Anderlecht pas prêt à affronter deux fois la meilleure équipe du pays

Même si la seconde mi-temps a été meilleure que la première, Brian Riemer n'était pas satisfait de la performance d'Anderlecht. Pour éviter deux désillusions contre l'Union, il faudra "hausser de deux crans" le niveau de jeu.

Le RSC Anderlecht a pris un point peu convaincant sur la pelouse d'OHL, et Brian Riemer espérait bien sûr mieux. "Nous venions ici pour gagner. Mais cette première mi-temps était beaucoup trop passive", pestait l'entraîneur danois. "Avec environ 70% de possession, nous n'avons jamais frappé au but ou été dangereux. En seconde période, nous avons réalisé des ajustements tactiques et été bien plus dangereux. Mais il manquait la qualité dans le dernier geste. Que ce soit un centre, un une-deux, une frappe... C'était globalement une performance décevante".

Bref : Riemer sait qu'il faudra "hausser le niveau de deux crans" en vue de jeudi. Car contre l'Union Saint-Gilloise, ce sera une autre chanson. Et cette semaine peut être décisive. "En Coupe, ce sera décisif, puisqu'une défaite signifie que nous serons éliminés", sourit Riemer. "Mais en championnat, tout se joue en playoffs. Je ne peux pas encore vous dire ce que je pense de votre système, en Belgique. Je donnerai un avis après cette saison".

Anderlecht en forme pour les Playoffs ?

Le coach d'Anderlecht écarte donc l'idée selon laquelle perdre 3 points de plus sur l'Union, qui a pris deux points d'avance de plus ce dimanche, serait un coup fatal. "Nous jouons globalement pour un point et demi en ce moment. Ce qui compte, c'est d'atteindre les PO1. Après, nous ferons les calculs. L'Antwerp a prouvé la saison passée l'importance d'être en forme au bon moment", continue Riemer.

Une défaite la semaine prochaine et l'USG aurait tout de même 11 points d'avance. Même en divisant les points par deux, cela commencerait à ressembler à un matelas confortable en vue des Playoffs...