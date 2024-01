Kasper Schmeichel a encore perdu des points... mais risque-t-il vraiment quelque chose ?

Kasper Schmeichel n'a certainement pas gagné de points ce dimanche dans son duel avec Maxime Dupé. Du moins, dans ce que Brian Riemer affirme être un duel, qui semble tout de même un peu déséquilibré.

Kasper Schmeichel avait pris un ascendant clair sur Maxime Dupé après son arrivée. Renfort de dernière minute au CV impeccable, compatriote de Jesper Fredberg et Brian Riemer, personne ne s'attendait à le voir sur le banc une année d'Euro. Initialement, le vétéran posait question. Mauvaise forme physique, manque de sérénité : il n'apparaissait pas meilleur que son concurrent.

Puis, Dupé a lui aussi paru peu serein lors des matchs de Coupe, et Schmeichel a sorti quelques très belles performances. La dynamique s'inversait, et on commençait à juger le Danois sur le terrain plutôt que pour sa nationalité. Fredberg et Riemer avaient réussi leur pari, et s'épongeaient probablement un peu le front.

Brian Riemer défend Kasper Schmeichel

Cela n'empêchait pas Maxime Dupé de rester frustré dans l'ombre, et d'attendre avec impatience le quart de finale contre l'Union. Ironie du sort : entre temps, le match à OHL (qui aurait "dû" se tenir... après le match de Coupe) a été catastrophique pour Schmeichel. Sur une mauvaise relance, le gardien anderlechtois offre le 1-0 à Maziz, se couchant un peu trop lentement ensuite sur la frappe.

© photonews

Pas vraiment un sujet de débat, pour Brian Riemer : "Écoutez, je sais que vous aimez en faire un gros sujet... Mais ce n'est pas à cause de Kasper que nous ne gagnons pas aujourd'hui", estime-t-il. "C'est parce que nous avons manqué de qualité offensive. Une erreur qui amène un but, ça peut toujours arriver dans un match. S'il trouve Dreyer sur ce ballon, c'est une superbe contre-attaque. Et il y avait encore neuf joueurs derrière le ballon au moment de la récupération".

Bref, on l'a compris, le coach ne tire pas à boulets rouges sur son gardien de but, et c'est bien normal. Mais si Schmeichel enchaîne de nouveau les erreurs, la théorie de Riemer lui-même voudrait qu'il fasse un tour sur le banc. "Comme tous les postes, il y a une évaluation au quotidien à l'entraînement et en match", assure l'entraîneur du RSCA. En attendant, Maxime Dupé, comme prévu, sera titulaire ce jeudi en Coupe. Et il jouera peut-être gros...