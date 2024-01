Pas un Mauve à sauver ? Les cotes d'OHL-Anderlecht

Anderlecht a presque tout raté ce dimanche. Un match à oublier pour le RSCA.

Kasper Schmeichel (4)

Quelle terrible erreur de sa part sur le but, surtout à la relance qui trouve Maziz, mais aussi sur un plongeon un peu suspect.

Ludwig Augustinsson (5)

Enormément de déboulés malheureusement ponctués de centres manqués. L'un d'eux aurait pu valoir un penalty, mais il était hors-jeu. L'un des Mauves à avoir le moins à se reprocher.

Jan Vertonghen (6)

Le seul à niveau, dans le jeu aérien comme à la construction. Un match correct et autoritaire.

Zeno Debast (4)

Plusieurs anticipations très hasardeuses qui auraient pu coûter cher. En seconde période, il a repris ses esprits même si N'dri l'a mis en difficulté, mais aurait également pu être mis dehors dans les arrêts de jeu.

© photonews

Louis Patris (4)

En grande difficulté toute la première période devant Nsingi et Thorsteinsson. Par moments, il parvenait à sauver la mise, mais OHL a bien compris qu'il fallait passer côté gauche ce soir. Bien plus entreprenant en seconde période, il n'était pas plus inspiré dans ses centres, jusqu'à ce que le vent lui offre l'égalisation...

Théo Leoni (5,5)

Un peu au-dessus de la moyenne grâce à son activité notamment devant le rectangle pour couper les trajectoires de passes. Comme tous les autres, invisible à la construction.

Mats Rits (5)

Comme trop souvent dans ce genre de match, la sensation que Rits se cache, entre Leoni et Verschaeren qui multiplient les efforts en box-to-box. Rien de vraiment raté cependant.

Yari Verschaeren (4,5)

Beaucoup d'activité, de long en large et en travers, quelques incursions dans le rectangle sans trouver le dernier geste. Insuffisant, comme tous les joueurs offensifs du RSCA.

Anders Dreyer (3)

Le genre de match où Anders Dreyer donne l'impression de ne pas servir à grand chose. Ses combinaisons ne sont jamais passées et il n'a pas amené le danger du tout, malgré de l'activité par moments.

Thorgan Hazard (3)

Peut-être son plus mauvais match en Mauve. Imprécis et parfois même invisible, il n'a rien proposé à ses équipiers.

Kasper Dolberg (4,5)

Dans un monde où le VAR fait toujours son travail, Dolberg obtient certainement un penalty en première mi-temps. Dans un monde où il ne le fait jamais, il en obtient un en deuxième. Un match paradoxal car en dehors de ces moments, le Danois a été isolé, jamais trouvé et jamais inspiré sur ses premières touches.