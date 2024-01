🎥 Une poussée qui semble évidente : Anderlecht et Dolberg devaient-ils obtenir un penalty à Louvain ?

Peu avant le quart d'heure, Kasper Dolberg semble clairement poussé dans la surface de réparation. Mais pas pour Bram Van Driessche, ni pour le VAR, qui n'ont pas bronché.

Mené au score dès le début de la partie, sur la pelouse de Louvain, le Sporting d'Anderlecht a eu l'occasion de recoller quelques minutes après le but de Maziz.

Dans le rectangle pour reprendre un centre de Yari Verschaeren, Kasper Dolberg semble clairement poussé dans la surface, et dans l'incapacité de reprendre le ballon. Bram Van Driessche ne bronche pas, le VAR non plus, et le jeu suit son cours.

Selon vous, le Sporting d'Anderlecht devait-il obtenir un penalty sur cette action ?