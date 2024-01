"Je préfère être honnête, c'est un centre raté" : un match très compliqué mais une belle honnêteté

Louis Patris a vécu une soirée paradoxale ce dimanche à Den Dreef, qu'il connaît si bien. Le back droit d'Anderlecht rapporte un point à son équipe mais a aussi été souvent mis en difficulté.

Quel match difficile pour Louis Patris (22 ans). Le flanc droit d'Anderlecht a été pris d'assaut durant toute la rencontre ce dimanche, avec un Patris trop souvent pris dans son dos. C'est de son côté que le coup-franc amenant le but est venu, et Debast a dû couvrir ses errements un peu trop souvent.

Mais en seconde période, le RSCA a repris du poil de la bête. Les centres se sont multipliés, trop souvent en vain. Patris lui-même a envoyé plusieurs ballons vers le rectangle, où Kasper Dolberg était "un peu trop seul", reconnaît-il. Mais c'est l'un de ces centres qui a sauvé les meubles. "Ca fait toujours plaisir de marquer, qui plus est dans ce stade. Mais ça ne rapporte qu'un point", regrette Louis Patris.

Patris sauve Anderlecht

Un but chanceux, il ne s'en cache pas. "J'ai vu Kasper dans le rectangle et... je rate mon centre. Je ne vais pas inventer le contraire. C'est un centre raté et j'ai de la chance", sourit-il. "Ca donne un beau but, oui. Probablement mon plus beau. J'aurais aimé le faire exprès, mais je prends". L'ancien louvaniste n'a d'ailleurs pas célébré cette égalisation.

"Ca ne faisait que 1-1 et je voulais qu'on aille directement pour mettre le deuxième. Je n'ai pas compris directement que ça allait être but, ce n'est que quand c'est rentré que je me suis rendu compte", résume Patris. "Comme je vous dis, ce n'était vraiment pas mon intention". Ce but égalisateur sauve le match du remplaçant de Killian Sardella, qui n'a pas gagné beaucoup de points ce dimanche. Un, en réalité : celui du partage.