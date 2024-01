Riemer a tardé à faire ses changements : il explique pourquoi

Anderlecht a paru bien impuissant sur la pelouse d'OHL. Les remplaçants qui auraient pu amener quelque chose sont entrés un peu tard.

On se posait la question au fil de la seconde mi-temps : pourquoi Brian Riemer tardait-il autant à faire rentrer des attaquants frais ? Luis Vazquez et Nilson Angulo sont finalement montés au jeu à la 80e minute, et n'ont pas réussi à avoir d'impact.

Pourtant, Hazard, Dreyer et Dolberg n'étaient pas dans un grand soir. "Nous avons pensé à faire ces changements plus tôt. Mais au moment où nous y pensions, nous parvenions à nous retrouver dans les positions offensives que nous souhaitions atteindre", explique Brian Riemer. Malheureusement, comme le coach danois le reconnaît aisément, le dernier geste n'était alors pas assez bon.

"Nous voulions que Thorgan Hazard et Kasper Dolberg soient proches sur le terrain. Ca a fonctionné par moments", estime Riemer. "Mais Kasper était un peu trop isolé devant, c'est vrai. OHL a très bien réduit les espaces". Il faudra montrer un autre visage dès ce jeudi...