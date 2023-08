🎥 Penalty sur Denis Dragus ? La réponse lunaire du Département d'Arbitrage

Le Standard aurait-il dû obtenir un penalty à Courtrai ? Oui selon l'ancien arbitre Alexandre Boucaut, mais... non selon Bertrand Layec, représentant du Département d'Arbitrage.

Denis Dragus a-t-il été accroché dans la surface lors de la première période du déplacement du Standard à Courtrai ? Ce lundi, l'ancien arbitre professionnel Alexandre Boucaut avait livré sa version des faits, en attendant les explications du Département d'Arbitrage.

Dans la vidéo hebdomadaire, le représentant des arbitres Bertrand Layec a surpris tout le monde en n'estimant pas que le Standard méritait un penalty. Ce qui a aussi surpris tout le monde, ce sont les explications avancées par Layec.

"On a été beaucoup critiqués sur la première journée pour avoir sifflé des penaltys avec de très légers contacts. Aujourd'hui, on veut que le penalty soir clair et évident sur le terrain ainsi que sur le ralenti. Il y a un contact qu'on ne peut pas nier, mais il est insuffisant pour siffler penalty à ce niveau de la compétition."

Comprenez donc que si cette phase s'était déroulée lors de la première journée, les Rouches auraient probablement obtenu un penalty en fin de première période. Comprenez aussi que s'il est "insuffisant pour siffler penalty à ce niveau de la compétition", ce contact sera donc fautif lors de votre match du dimanche en niveau amateur. Une justification... spéciale.