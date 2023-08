Gilles Dewaele : "C'est grave à dire, mais c'était notre meilleur match depuis le début de saison"

Ce samedi, le Standard a partagé l'enjeu sur la pelouse de Courtrai. Il y avait du mieux, mais pas encore suffisamment pour que les Rouches empochent leur première victoire de la saison.

Ce samedi soir, le Standard a partagé l'enjeu sur la pelouse de Courtrai. Il y avait du mieux pour les Rouches, mais ce n'était pas encore assez pour empocher un premier succès cette saison. "C'est grave à dire, mais c'est le meilleur match depuis le début de saison. C'était important de ne pas perdre, un match avec beaucoup de pression. On doit encore beaucoup s'améliorer, travailler dur et rester humbles' commente Gilles Dewaele.

Si les Rouches ont montré du mieux offensivement, c'est derrière que ce ne fut pas aussi rassurant, avec beaucoup d'espace entre les lignes. "Ce n'était pas extraordinaire, mais on a travaillé beaucoup et le plus important est de créer des occasions. Quand tu penses à toujours défendre, c'est difficile. On doit créer beaucoup plus, trouver un bon équilibre."

Revenu de blessure, le latéral droit disputait son premier match officiel depuis huit mois. "Je suis prêt depuis trois semaines. C'était le moment et je pense avoir bien fait. Je peux encore être meilleur, mais c'était déjà bien pour un premier match. Je reviens de loin, huit mois. Je suis content d'être de retour sur le terrain. Mon genou se sent bien. J'ai bien travaillé en préparation, j'ai joué quelques matchs amicaux. C'est toujours différent de jouer en compétition, il y avait beaucoup de pression, mais j'aime ça. C'était spécial."

© photonews

"Je savais que ce serait très long, mais je n'ai pas vraiment eu de moments compliqués. Je n'avais pas de douleur, j'ai procédé étape par étape, mais c'était long. Le plus difficile était de regarder les matchs et de ne pas être là. Mais je suis resté patient et calme. C'était difficile de voir l'équipe en difficulté lors des Play-Offs de la saison dernière.'

Désormais, Gilles Dewaele entre pleinement en concurrence avec Marlon Fossey pour une place de titulaire sur le côté droit. "Fossey a fait des bons matchs, c'est un bon joueur et on se parle beaucoup. On est en concurrence mais c'est amical. Je mets la pression pour être titulaire, ce n'était pas facile pour moi car il n'avait pas de concurrence à ce moment-là, il a très bien joué mais je suis de retour" a conclu Dewaele.