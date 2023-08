Hayao Kawabe revient sur son premier but en Belgique et évoque son adaptation au Standard

Hayao Kawabe a marqué son premier but sous les couleurs du Standard. Pas encore assez pour aller chercher un premier succès cette saison, mais cette réalisation va donner confiance au Japonais.

Ce samedi, le Standard a partagé l'enjeu sur la pelouse de Courtrai. Les Rouches ont égalisé grâce à Hayao Kawabe, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

"Je suis très heureux de ce premier but. Il signifie tellement pour moi. Mon premier but en Belgique, pour le Standard. Mon début de saison a été difficile. Je suis dans une nouvelle équipe, j'ai besoin de temps. C'est normal. J'ai besoin de m'adapter à l'équipe, j'ai essayé mais mes performances n'ont pas été très bonnes depuis le début de la saison. C'est un moment difficile pour nous, on doit rester ensemble pour progresser."

Une première réalisation qui va donner confiance au Japonais. Il n'est pas à son meilleur niveau et il le sait, comme au début de son séjour à Zurich, avant de connaître une progression fulgurante.

"Cela peut être un grand changement. Si on gagne un match, tout peut changer et c'est la même chose lorsque j'ai marqué ce but. Je gagne en confiance et je peux jouer plus facilement. Zinho voulait que je bloque le défenseur pour avoir de l'espace, mais c'est finalement moi qui me suis retrouvé seul."

© photonews

"Je ne suis pas surpris d'avoir des difficultés à m'adapter. Quand je suis arrivé à Zurich, j'ai aussi eu besoin de temps. Mais après cinq ou dix matchs, je pouvais faire ce que je voulais et montrer ma qualité sur le terrain. Je pense que je peux créer des occasions et marquer pour aider l'équipe."

Si le Standard a montré du mieux offensivement, ce n'était pas encore assez pour accrocher un premier succès cette saison. Kawabe pense cependant pouvoir aider les Liégeois dans ce compartiment du jeu.

"Les problèmes ne sont pas que tactiques ou mentaux, c'est un petit peu de tout. On doit tout faire un petit peu mieux. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils doivent aussi s'acclimater. Je pense que je peux donner de l'expérience à ces jeunes, on communique beaucoup à l'entraînement et pendant les matchs. Je fais confiance à mes coéquipiers, et eux me font confiance également" a conclu le Japonais.