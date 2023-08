Un Carl Hoefkens "très fier" mais qui attend urgemment du renfort après le partage du Standard à Courtrai

Le Standard attend toujours sa première victoire sous Carl Hoefkens. Mais le T1 liégeois ne se montre pas alarmiste.

Malgré le bilan comptable de deux points sur quinze, c'est un Carl Hoefkens résolument positif qui s'est présenté à l'interview d'après-match après le partage du Standard à Courtrai. Le coach des rouches est satisfait de ce qu'a montré son équipe.

"Je suis un peu déçu du résultat mais très fier de mes joueurs. S'il y a une équipe qui méritait de l'emporter aujourd'hui, c'était tout. C'est la manière avec laquelle on veut jouer, avec de la pression. Les dix premières minutes étaient un peu compliquées, mais après on a montré ce qu'on savait faire" a-t-il déclaré au micro d'Eleven.

Hoefkens reconnaissait la persistance du manque de qualité dans la dernière passe, les mauvais choix dans le dernier tiers du terrain, mais insistait sur la mentalité de son groupe : "La base du Standard de Liège ça doit être la mentalité et l’esprit de combat. On l’avait ce samedi. Donc, avec un peu plus de qualités on gagne ce match et c’est le sentiment qui domine au coup de sifflet final. Tout le monde était là, même les supporters. Il y avait le fighting spirit pendant 96 minutes. Il faut juste un peu plus de qualité" poursuit-il. Un message à peine masqué à sa direction : le Standard a encore besoin de renforts, surtout en attaque, s'il veut satisfaire à ses objectifs.