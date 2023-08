A l'image du Standard, Aron Donnum aura été meilleur en deuxième mi-temps face à Courtrai. Mais cela ne suffit pas pour décrocher la première victoire de la saison.

Il a un instant cru permettre au Standard d'hériter d'un penalty pour mener au score. Au lieu de cela, Aron Donnum a personnifié des Rouches courageux pour revenir dans la rencontre face à Courtrai mais encore très brouillon dans le dernier tiers du terrain.

A l'issue de la rencontre, le capitaine du Standard relevait encore les nombreux points de travail de l'équipe : "C'était une bataille. C'est difficile de venir jouer ici, ils pressent bien. On a concédé ce premier but beaucoup trop facilement. Ensuite, on a fait ce qu'on a pu, pour revenir. On doit absolument améliorer cette dernière passe, on aurait dû inscrire ce deuxième but. On a mieux joué que la semaine dernière face au Cercle, il faut construire là-dessus. Nous voulions ces trois points autant que les supporters, il faut continuer à aller de l'avant" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Samedi prochain, le Standard affrontera une nouvelle fois un adversaire de la colonne de droite avec la réception du RWDM à Sclessin. Une nouvelle rencontre sous tension en perspective pour Carl Hoefkens, qui attend toujours sa première victoire.