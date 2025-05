Le Sporting de Charleroi s'impose contre l'Antwerp et va chercher un ticket européen !

Le Sporting de Charleroi a décroché son billet européen ! Les Zèbres se sont imposés sur le score de 1-2 face à l'Antwerp au Bosuilstadion dans le dernier match de la saison 2024/2025 en Pro League.

Le cinquième des Champions' Playoffs, l'Antwerp, affrontait le vainqueur des Europe Playoffs, Charleroi, dans un match de barrage avec à la clé un ticket pour l'Europe. Le vainqueur de cette rencontre se qualifiait pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

L'Antwerp n'a pas traîné pour se créer une première véritable occasion. Les Anversois ont bien failli ouvrir le score quelques secondes après le coup d'envoi ! Chery tente sa chance avec une reprise de volée suite à un centre parfaitement dosé par Jaïro Riedewald, mais le ballon est hors cadre. Les Zèbres réagissent rapidement : Nzita frappe du gauche aux abords de la surface, le ballon est dévié et le premier corner de la rencontre est sifflé.

Un début de match animé

Trois minutes plus tard, Martin Delavallée sauve Charleroi. Michel-Ange Balikwisha reçoit un ballon, enchaîne du pied droit, mais le portier carolo se détend parfaitement. Les deux équipes vont tenter leur chance dans cette première période. De nombreuses offensives sont de mise, mais la prochaine grosse occasion vient des pieds de Stulic à la 26e minute de jeu.

Le buteur serbe se retourne parfaitement et sa frappe passe à côté du poteau. C'est ensuite le Great Old qui va se montrer très dangereux. Chery s'infiltre et trouve Janssen. L'avant-centre néerlandais va cependant buter sur Delavallée. Sa frappe est trop axiale.

La seconde période

Ce sont les Carolos qui vont entamer fort dans ce deuxième acte. À la 49e minute de jeu, un centre de Bernier est repoussé. Heymans en profite et tente sa chance en enchaînant avec une reprise. Sa frappe est beaucoup trop croisée. Dans la minute suivante, les Zèbres sont à nouveau très dangereux. Après un superbe jeu en triangle entre Stulic, Titraoui et Nzita, ce dernier reçoit un superbe ballon mais ne trouve pas le cadre.

C'est cependant finalement l'Antwerp qui a bien failli ouvrir le score à la 55e. Janssen reçoit un super ballon sur un centre de Deman, mais le Néerlandais est surpris et n'arrive pas à cadrer. Les Zèbres ont ensuite réussi à se créer deux nouvelles grosses possibilités. Heymans, seul aux abords de la surface, tente une frappe puissante tandis qu'une minute plus tard, Stulic, positionné au point de penalty, tente une reprise, mais ce n'est pas cadré.

Les Carolos vont finalement trouver la faille à la 61e. Keita place une superbe tête sur un centre de Guiagon. Cette dernière est à bout portant, pourtant Lammens ne peut rien faire. L'Antwerp a tenté de réagir, mais le manque d'efficacité était de la partie. À l'image d'une reprise manquée de Janssen sur un centre parfaitement dosé à la 73e.

Une fin de match de folie

Les hommes d'Andries Ulderink vont finalement réussir à égaliser grâce à Bayo. Le buteur se retourne parfaitement dans la surface de réparation et égalise. Mais alors qu'on s'attendait à se diriger vers des prolongations, les Carolos ont finalement pris l'avantage en toute fin de match ! Guiagon s'infiltre et inscrit un super but pour calmer tout un stade. Les supporters carolos se faisaient plus que jamais entendre.

Les Zèbres disputeront donc une Coupe d'Europe la saison prochaine. Les Carolos joueront le deuxième tour préliminaire de la Conference League les 24 et 31 juillet prochains.