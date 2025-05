"Tout ce que le coach voulait et attendait, on l'a fait" : Daan Heymans très heureux après la qualification de Charleroi en Europe

C'est fait ! Le Sporting de Charleroi disputera l'Europe la saison prochaine. Daan Heymans réagit à la victoire des Zèbres contre l'Antwerp.

Suite à un succès sur le score de 1-2 au Bosuilstadion, les Zèbres ont validé leur ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League. Daan Heymans était logiquement très satisfait à notre micro après la rencontre : "Ouais, c'est incroyable. Ça fait maintenant trois ans et demi que je suis ici à Charleroi. C'est vraiment la première fois qu'on fête quelque chose."

"Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec le staff et tout. Gagner un match d'une manière un peu bizarre à la fin comme ça. On a toujours cru, alors ça fait fort plaisir," poursuit-il.

Ce succès n'est finalement que la suite de playoffs réussis : "Si tu regardes les playoffs 2 qu'on a joués, c'est fort ! Avec seulement un match pas gagné, quelques périodes où on a eu du mal, mais aussi quelques périodes où on était beaucoup mieux qu'eux."

L'Antwerp a tenté le tout pour le tout afin d'égaliser : "Alors le 0-1, c'était mérité. Le 1-1, ils ont vraiment poussé avec Alderweireld en attaque, ils ont joué avec cinq attaquants depuis la 70e minute. On savait que ça allait faire mal et le but est tombé un peu trop vite, mais finalement, on a bien réagi et on a gagné à la fin."

"Je pense qu'il faut toujours avoir un objectif," pointe Heymans. "On a commencé la saison avec l'objectif de ne pas être dans les play-downs, comme ça on faisait déjà mieux que la saison passée. Quand on était en Europe Playoffs, on a vraiment dit qu'on allait aller pour gagner ces PO2 et on l'a fait, et le dernier truc, c'était la qualification ici à Anvers. Tout ce que le coach voulait et attendait de nous, on l'a fait, alors ça va lui faire plaisir, je pense," conclut-il.

La fin de l'histoire entre Charleroi et Heymans

Ce match était également très probablement le dernier du milieu de terrain de Charleroi avec les Zèbres. Un départ vers Genk semble se profiler, comme il l'a confié après la rencontre dans des propos relayés par La DH Les Sports+ : "J'étais concentré sur ce match ces dernières semaines, mais on verra dans les semaines à venir. Nous ne sommes pas loin. Je pense que l'affaire sera réglée dans les jours ou les semaines à venir. Je pense bien que c'était mon dernier match, mais on doit attendre que tous les voyants soient au vert. Le but est que je signe à Genk."